У центрі Києва в кафе зчинилася бійка з "різаниною"

У центрі Києва в розважальному центрі "Арена Сіті" трапилася бійка з різаниною. Компанія відвідувачів кафе відмовилася платити за рахунком і напала на охоронців.
Інцидент стався близько 8 ранку 3 липня в кафе Linas. За словами працівників закладу, у них всю ніч відпочивали двоє чоловіків, а вранці вирішили піти, не сплативши замовлення в кілька тисяч гривень, пише "Інформатор".
"У цей момент підійшла охорона і попросила внести необхідну суму. Почався конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки один з відпочивальників дістав ніж і поранив охоронця в руку. У чоловіка різана рана лівої руки", – уточнили в ЗМІ.
Один з нападників
"Інформатор"
Другий нападник
"Інформатор"
Також одна з відвідувачок кафе звинуватила нападників у крадіжці її телефону. За словами жінки, в якийсь момент вона помітила зникнення мобільного, а потім він виявився у одного з цих чоловіків.
Нападник
"Інформатор"
Потерпілий охоронець
"Інформатор"
Як писав OBOZREVATEL, 29 червня в Києві в ресторані "Каспій" трапився конфлікт, який переріс у масову бійку із стріляниною і ножами. Кількох відвідувачів обприскали газовим балончиком, а одному чоловікові вистрелили в ногу.
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