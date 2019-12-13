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13 грудня • оновлено в 17:38
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У центрі Києва в елітному будинку спалахнула пожежа: перше відео

3.1т
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У Печерському районі Києва, на вулиці Старонаводницькій, у п'ятницю, 13 грудня, в елітному житловому будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. На відео видно, що займання трапилося в одній з квартир багатоповерхівки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На місце вже прибули рятувальники. Інформації про потерпілих немає.

У центрі Києва в елітному будинку спалахнула пожежа

У центрі Києва в елітному будинку спалахнула пожежа

Скріншот/Київ Оперативний

Новини
У центрі Києва спалахнула пожежа у відомій піцерії. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня у Шевченківському районі Києва, на вулиці Богдана Гаврилишина (колишня Ванди Василевської), 16, спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку, внаслідок якої загинула людина.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бохатые тоже плачут
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
это че, тетки "градами" таки шандарахнули?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Воронов Сергей, тебе по башке шандарахнули
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