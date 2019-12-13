У центрі Києва в елітному будинку спалахнула пожежа: перше відео

У Печерському районі Києва, на вулиці Старонаводницькій, у п'ятницю, 13 грудня, в елітному житловому будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. На відео видно, що займання трапилося в одній з квартир багатоповерхівки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На місце вже прибули рятувальники. Інформації про потерпілих немає.

У центрі Києва в елітному будинку спалахнула пожежа Скріншот/Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня у Шевченківському районі Києва, на вулиці Богдана Гаврилишина (колишня Ванди Василевської), 16, спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку, внаслідок якої загинула людина.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!