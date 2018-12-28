У центрі Києва трапилася масштабна ДТП з трьома авто: перші фото

У центрі Києва 28 грудня трапилася ДТП за участі одразу трьох автомобілів. Таксі Chevrolet врізався у Renaut і вантажний Citroen.

Аварія трапилася на бульварі Шевченка, поруч зі станцією метро "Університет". Всі три машини зіткнулися у смузі громадського транспорту, пише "Інформатор".

"Citroen стояв у смузі громадського транспорту, навпроти станції метро. За ним хотів припаркуватися Renaut, але не встиг. Ззаду на повному ходу врізався Chevrolet, який відкинув машину на кілька метрів уперед і врізався у Citroen", — повідомили деталі у ЗМІ.

ДТП на бульварі Шевченка "Інформатор"

ДТП на бульварі Шевченка "Інформатор"

Єдиним постраждалим в аварії став водій таксі — його госпіталізували з травмою грудної клітки.

Аварія з таксі у Києві "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у грудні у Києві неподалік від метро "Видубичі" трапилася аварія з перекиданням авто на дах. НП сталася після того, як таксист Chevrolet підрізав інший автомобіль, але не впорався з керуванням і перекинувся.