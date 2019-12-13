У центрі Києва спалахнула пожежа у відомій піцерії. Фото

У центрі Києва у четвер ввечері, 12 грудня, спалахнула пожежа у відомій піцерії Mimosa Brooklyn Pizza.

НП трапилася на вулиці Басейна 1/2 у Печерському районі столиці. Про це написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вогонь спалахнув на кухні закладу, розміщеного на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Відвідувачів евакуювали ще до прибуття рятувальників.

У центрі Києва спалахнула пожежа у відомій піцерії Інформатор

Спершу пожежу локалізували, а потім і загасили. Вогонь пошкодив меблі, було закопчено стіни та стелю піцерії. В результаті НП ніхто не постраждав.

Як написало видання "Інформатор", хоч причину займання не було встановлено, але представники закладу розповіли, що у піцерії були проблеми із проводкою.

У центрі Києва у четвер ввечері, 12 грудня, спалахнула пожежа у відомій піцерії Mimosa Brooklyn Pizza ГУ ДСНС України у м. Києві

Вогонь розгорівся на кухні піцерії Mimosa Інформатор

У центрі Києва у четвер ввечері, 12 грудня, спалахнула пожежа у відомій піцерії Mimosa Brooklyn Pizza Інформатор

Вогонь розгорівся на кухні піцерії Mimosa Інформатор

У центрі Києва у четвер ввечері, 12 грудня, спалахнула пожежа у відомій піцерії Mimosa Brooklyn Pizza Інформатор

Вогонь розгорівся на кухні піцерії Mimosa Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, на проспекті Перемоги, 123, у п'ятницю, 6 грудня, спалахнула масштабна пожежа. Загорівся ангар біля БЦ "Каштан".

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