У центрі Києва спалахнула пожежа у відомій піцерії. Фото

У центрі Києва у четвер ввечері, 12 грудня, спалахнула пожежа у відомій піцерії Mimosa Brooklyn Pizza.
НП трапилася на вулиці Басейна 1/2 у Печерському районі столиці. Про це написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Вогонь спалахнув на кухні закладу, розміщеного на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Відвідувачів евакуювали ще до прибуття рятувальників.
У центрі Києва спалахнула пожежа у відомій піцерії
Інформатор
Спершу пожежу локалізували, а потім і загасили. Вогонь пошкодив меблі, було закопчено стіни та стелю піцерії. В результаті НП ніхто не постраждав.
Як написало видання "Інформатор", хоч причину займання не було встановлено, але представники закладу розповіли, що у піцерії були проблеми із проводкою.
У центрі Києва у четвер ввечері, 12 грудня, спалахнула пожежа у відомій піцерії Mimosa Brooklyn Pizza
ГУ ДСНС України у м. Києві
Вогонь розгорівся на кухні піцерії Mimosa
Інформатор
У центрі Києва у четвер ввечері, 12 грудня, спалахнула пожежа у відомій піцерії Mimosa Brooklyn Pizza
Інформатор
Вогонь розгорівся на кухні піцерії Mimosa
Інформатор
У центрі Києва у четвер ввечері, 12 грудня, спалахнула пожежа у відомій піцерії Mimosa Brooklyn Pizza
Інформатор
Вогонь розгорівся на кухні піцерії Mimosa
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, на проспекті Перемоги, 123, у п'ятницю, 6 грудня, спалахнула масштабна пожежа. Загорівся ангар біля БЦ "Каштан".
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