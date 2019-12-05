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5 грудня • оновлено в 14:49
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У центрі Києва обвалилася металева конструкція: травмовано жінку

1.2т
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У Києві, на вулиці Хрещатик, 5 грудня під час будівельних робіт металева конструкція раптово впала і травмувала жінку.

Ще одній людині вдалося вчасно відскочити. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Робітники розмалювали фасад будівлі, але із технікою безпеки було явно щось не так, будівельні риштування зірвалися і впали", – йдеться у дописі.

У центрі Києва металева конструкція обвалилася та травмувала жінку

У центрі Києва металева конструкція обвалилася та травмувала жінку

Київ Оперативний

Потерпілу із травмою голови госпіталізували.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Центральному залізничному вокзалі плитка раптово впала і розбила голову чоловіку.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Юг Руси
Юг Руси
Одна пьянь осталась, нормальные люди давно свалили с 404
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