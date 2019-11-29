У центрі Києва екстрено евакуювали ТЦ: що трапилося

У центрі Києва 29 листопада екстрено евакуювали людей із приміщення ТЦ "Арена Сіті".

Причиною стало повідомлення про пожежу, про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інформація про евакуацію прозвучала в приміщенні приблизно о 15:15. На вулицю вийшло понад сотню людей: співробітники центру, відвідувачі й персонал закладів. Але виявилося, що спрацювала помилкова пожежна тривога.

У центрі Києва екстрено евакуювали ТЦ Інформатор

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві у вівторок, 26 листопада, призупиняли роботу Центрального залізничного вокзалу, аеропорту "Київ" (Жуляни), а також кількох станцій метро. Надійшло повідомлення про "замінування". Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали.

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