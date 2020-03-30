У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити. Фото

Скандальну надбудову на старовинному будинку на Майдані Незалежності у Києві демонтували, після того як, незважаючи на заборони, її вкотре спробували відновити.

Про це повідомив перший заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. Сама будівля розташована вулиці Софіївській, 1 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"В той час, коли всі перебувають на карантині, в самому центрі міста знову відбувається таке. Знову Майдан і знову теж саме. Департамент міського благоустрою не видавав контрольної картки на даний вид робіт за цією адресою", – написав він 28 березня.

У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити

Чиновник зазначив, що було вирішено скласти припис на Керуючу компанію Шевченківського району, викликати поліцію, зупинити роботи, а також підготувати листи для перевірок в необхідні органи.

У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити Facebook/Тимур Ткаченко

У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити Facebook/Тимур Ткаченко

А вже 29 березня Ткаченко повідомив, що дерв'яну конструкцію на Майдані Незалежності було демонтовано.

"Гарні новини. Розпочато демонтаж конструкції з дерев'яних елементів на Майдані. Слідкуємо та тримаємо питання на контролі. UPD: Демонтаж закінчено", – підкреслив він.

У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити Facebook/Тимур Ткаченко

У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити Facebook/Тимур Ткаченко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, спотворили відому будівлю прибудовою на даху.

Пізніше на Майдані Незалежності почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків.

Але згодом виявилося, що на Майдані Незалежності продовжили споруджувати скандальну прибудову на даху будинку на вулиці Софіївській, 1.

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