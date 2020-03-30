У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити. Фото

Скандальну надбудову на старовинному будинку на Майдані Незалежності у Києві демонтували, після того як, незважаючи на заборони, її вкотре спробували відновити.
Про це повідомив перший заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. Сама будівля розташована вулиці Софіївській, 1 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"В той час, коли всі перебувають на карантині, в самому центрі міста знову відбувається таке. Знову Майдан і знову теж саме. Департамент міського благоустрою не видавав контрольної картки на даний вид робіт за цією адресою", – написав він 28 березня.
У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити
Чиновник зазначив, що було вирішено скласти припис на Керуючу компанію Шевченківського району, викликати поліцію, зупинити роботи, а також підготувати листи для перевірок в необхідні органи.
У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити
Facebook/Тимур Ткаченко
У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити
Facebook/Тимур Ткаченко
А вже 29 березня Ткаченко повідомив, що дерв'яну конструкцію на Майдані Незалежності було демонтовано.
"Гарні новини. Розпочато демонтаж конструкції з дерев'яних елементів на Майдані. Слідкуємо та тримаємо питання на контролі. UPD: Демонтаж закінчено", – підкреслив він.
У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити
Facebook/Тимур Ткаченко
У центрі Києва демонтували скандальну надбудову, яку намагались відновити
Facebook/Тимур Ткаченко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Києва, на Майдані Незалежності, спотворили відому будівлю прибудовою на даху.
Пізніше на Майдані Незалежності почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків.
Але згодом виявилося, що на Майдані Незалежності продовжили споруджувати скандальну прибудову на даху будинку на вулиці Софіївській, 1.
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