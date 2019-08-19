У центрі Києва чоловік напав на поліцію і вистрибнув у вікно: подробиці НП

У центрі Києва чоловік напав на прибулих за викликом в його квартиру поліцейських, після чого вистрибнув у вікно.

Правоохоронців викликала подруга дебошира. За її словами, п'яний чоловік почав сварку і поводився дуже агресивно, повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Побачивши поліцейських, киянин схопив газовий балончик і розпорошив його в обличчя жінки і правоохоронців.

"Після скоєного чоловік намагався втекти і вистрибнути з вікна квартири, яка знаходиться на другому поверсі. В результаті падіння він отримав відкритий перелом ноги", – повідомив начальник поліції Печерського району Андрій Дуброва.

Чоловік розпорошив газовий балончик в обличчя поліцейських espreso

Невдалий утікач був затриманий і госпіталізований під наглядом поліцейських.

Як писав OBOZREVATEL, в Київській області в м. Бровари п'яний чоловік з сокирою в руках погрожував сусідам і трощив авто. Після цього він з ножем кинувся на патруль поліції.

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