У супермаркеті Києва відвідувачі до напівсмерті побили охоронця: фото та відео звірячого побоїща

У супермаркеті "Фуршет" у Києві група відвідувачів жорстоко побила охоронця. Побоїще знімали на мобільний телефон. Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

Інцидент стався в ніч на 10 листопада по вул. Ярославській, 56-а у Подільському районі.

Як розповів нашим журналістам заступник директора магазину на ім'я Андрій, близько четвертої години в приміщення зайшли четверо хлопців і дівчина.

"Один із молодиків почав зачіпати охоронця, сказав, що той спить на робочому місці. Практично тут же чоловіка почали бити. При цьому дівчина знімала все на мобільний телефон", – зазначив він.

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця Скріншот: ТСН

За словами представника "Фуршету", на допомогу охоронцю кинувся нічний касир і дівчина-адміністратор, які почали відтягувати нападників.

"Думаю, молоді люди хотіли відчути себе героями. Вони нічого не вкрали і не збиралися цього робити. Просто били беззахисного охоронця. При цьому вони були в стані алкогольного сп'яніння", – уточнив заступник директора магазину.

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця Скріншот: ТСН

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця Скріншот: ТСН

За даними OBOZREVATEL, у 30-річного потерпілого в результаті діагностували розрив селезінки і кровотечу черевної порожнини. Його стан залишається важким.

Якщо буде доведено, що охоронець отримав тяжкі тілесні ушкодження, нападникам може загрожувати позбавлення волі.

Представник "Фуршету" уточнив нам, що поліція вже встановила особи всіх нападників.

Побоїще сталося у "Фуршеті" на вул. Ярославський Google. Maps

Побоїще сталося у "Фуршеті" на вул. Ярославський Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у супермаркеті Billa у Києві стався конфлікт між жінкою-покупцем і охороною магазину, який закінчився викликом "швидкої" і поліції.

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