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14 листопада • оновлено в 20:30
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У супермаркеті Києва відвідувачі до напівсмерті побили охоронця: фото та відео звірячого побоїща

20.4т
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У супермаркеті "Фуршет" у Києві група відвідувачів жорстоко побила охоронця. Побоїще знімали на мобільний телефон. Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

Інцидент стався в ніч на 10 листопада по вул. Ярославській, 56-а у Подільському районі.

Як розповів нашим журналістам заступник директора магазину на ім'я Андрій, близько четвертої години в приміщення зайшли четверо хлопців і дівчина.

"Один із молодиків почав зачіпати охоронця, сказав, що той спить на робочому місці. Практично тут же чоловіка почали бити. При цьому дівчина знімала все на мобільний телефон", – зазначив він.

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

Скріншот: ТСН

За словами представника "Фуршету", на допомогу охоронцю кинувся нічний касир і дівчина-адміністратор, які почали відтягувати нападників.

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"Думаю, молоді люди хотіли відчути себе героями. Вони нічого не вкрали і не збиралися цього робити. Просто били беззахисного охоронця. При цьому вони були в стані алкогольного сп'яніння", – уточнив заступник директора магазину.

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

Скріншот: ТСН

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

Скріншот: ТСН

За даними OBOZREVATEL, у 30-річного потерпілого в результаті діагностували розрив селезінки і кровотечу черевної порожнини. Його стан залишається важким.

Якщо буде доведено, що охоронець отримав тяжкі тілесні ушкодження, нападникам може загрожувати позбавлення волі.

Представник "Фуршету" уточнив нам, що поліція вже встановила особи всіх нападників.

Побоїще сталося у "Фуршеті" на вул. Ярославський

Побоїще сталося у "Фуршеті" на вул. Ярославський

Google. Maps

Побоїще сталося у "Фуршеті" на вул. Ярославський

Побоїще сталося у "Фуршеті" на вул. Ярославський

Google. Maps

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у супермаркеті Billa у Києві стався конфлікт між жінкою-покупцем і охороною магазину, який закінчився викликом "швидкої" і поліції.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал супермаркет Національна поліція України
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Гречка Ігор
Гречка Ігор
Мої вітання керівництву "ФУРШЕТ" яке продовжуе торгувати алкоголем цілодобово (бо гроші не пахнуть)...і це притягуе сюди всю нечисть в місті...Це хіба перший випадок бійок біля цього магазину?
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Andria Viktor
Andria Viktor
Где была полиция и народ?а,в жоппа,так пришлось.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как это если будет установлено что если тяжкие телесные а то что человек в больнице и разрыв селезёнки это что?а если я депутату который за законотворчество такое надаю по шее попинаю под зад ногами мне ничего не будет ведь выходит?надавать педалей это же не тяжкие повреждения?я так понимаю и синяки не тяжко можно депутату ещё типо паремфонарей под глаз засветить и я так понимаю что судить меня не должны раз не судят за групповое преднамеренное нападение и легко можно шить покушение на убийство
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