У школі Києва жорстоко побили дитину: він у політравмі

У школі Києва жорстоко побили 13-річного учня. Хлопець отримав серйозні травми і був доставлений у відділення політравми "Охматдиту".

Інцидент стався в одному з навчальних закладів по вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі, повідомили OBOZREVATEL джерала.

В результаті бійки у школяра діагностували закриту черепно-мозкову травму, а також травму грудної клітини, множинні забої та садна.

Побили дитину (ілюстрація) zachem.com.ua

У школі, де сталася НП, нашим журналістам відмовилися прокоментувати обставини події і порадили звернутися до батьків потерпілого, а також медикам

Інцидент стався в одній зі шкіл на вул. Закревського Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній з київських шкіл мікрорайону "Троєщина" школяр кинув навчальну гранату в класі, тому що йому стало нудно.

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