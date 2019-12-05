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5 грудня • оновлено в 21:05
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У школі Києва жорстоко побили дитину: він у політравмі

1.7т
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У школі Києва жорстоко побили 13-річного учня. Хлопець отримав серйозні травми і був доставлений у відділення політравми "Охматдиту".

Інцидент стався в одному з навчальних закладів по вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі, повідомили OBOZREVATEL джерала.

В результаті бійки у школяра діагностували закриту черепно-мозкову травму, а також травму грудної клітини, множинні забої та садна.

Побили дитину (ілюстрація)

Побили дитину (ілюстрація)

zachem.com.ua

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Інцидент стався в одній зі шкіл на вул. Закревського

Інцидент стався в одній зі шкіл на вул. Закревського

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній з київських шкіл мікрорайону "Троєщина" школяр кинув навчальну гранату в класі, тому що йому стало нудно.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
конфлікт в школі
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