У російській формі з кулеметом: під Києвом активісти спіймали терориста

У Київській області представники Муніципальної варти зловили сепаратиста Паата Надараію.

"Громадянське затримання було 14 березня 2018 року за місцем проживання у м. Вишневе з метою передачі правоохоронним органам України", - йдеться на сайті "Миротворця".

Терорист родом з Антрацита, воював у "ЛНР" на стороні ворога.

Також у мережі опубліковано відео його затримання.

На фотографіях у соцмережах він зображений у російській формі з кулеметом.

При цьому Надараіа каже, що його сторінку "Вконтакте" зламали і виклали фотошоп у російській формі.

Як повідомляв "Обозреватель", у магазині Києва затримали стрільця.