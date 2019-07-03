У парку Києва знайшли повішеного чоловіка: перші деталі

У Києві в парку на березі річки виявили тіло повішеного чоловіка. Його знайшла випадкова перехожа під час прогулянки.

За попередніми даними, загиблий вчинив суїцид, пише "Інформатор". Особа чоловіка невідома, оскільки при ньому не було документів (фото 18+)

Уточнюється, що мова йде про парк в Подільському районі. Тіло висіло на дереві посеред зеленої зони набережної. За інформацією правоохоронців, слідів насильства на загиблому не знайшли.

Загиблий Інформатор

Раніше в київському парку знайшли ще одну повішену особу. Студент закінчив життя самогубством в зеленій зоні на ВДНГ.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом наклав на себе руки учитель, якого підозрювали в розбещенні п'яти дітей. Чоловік залишив передсмертну записку, в якій стверджує, що його обмовили.

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