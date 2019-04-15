|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У метро Києва зчинилася бійка: чоловікові зламали ногу

493Читати матеріал російською

У Києві в метрополітені трапилася сутичка між двома пасажирами. Один з них в ході бійки отримав перелом ноги.

Конфлікт почався у вагоні поїзда, а продовжився на платформі станції "Славутич". Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Для вирішення непорозуміння чоловіки вийшли на платформу підземки. Під час з'ясування відносин постраждалий отримав від опонента удар по нозі. Потерпілого доставили в лікарню, де йому діагностували перелом. Після надання необхідної медичної допомоги від подальшої госпіталізації він відмовився", – уточнили правоохоронці.

Новини
"Бійки, істерики, поліція": як проходить останній день зміни місця голосування в Києві
Станції "Славутич"

Станції "Славутич"

Київський метрополітен

Нападника вже затримали, ним виявився 35-річний житель столиці.

Як писав OBOZREVATEL, в квітні група хуліганів, серед яких був співробітник Національної поліції України, побила чоловіка в Дарницькому районі Києва.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки