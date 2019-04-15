У метро Києва зчинилася бійка: чоловікові зламали ногу

У Києві в метрополітені трапилася сутичка між двома пасажирами. Один з них в ході бійки отримав перелом ноги.

Конфлікт почався у вагоні поїзда, а продовжився на платформі станції "Славутич". Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Для вирішення непорозуміння чоловіки вийшли на платформу підземки. Під час з'ясування відносин постраждалий отримав від опонента удар по нозі. Потерпілого доставили в лікарню, де йому діагностували перелом. Після надання необхідної медичної допомоги від подальшої госпіталізації він відмовився", – уточнили правоохоронці.

Станції "Славутич" Київський метрополітен

Нападника вже затримали, ним виявився 35-річний житель столиці.

Як писав OBOZREVATEL, в квітні група хуліганів, серед яких був співробітник Національної поліції України, побила чоловіка в Дарницькому районі Києва.

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