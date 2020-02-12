У метро Києва на очах у матері ледь не викрали дитину: деталі зухвалого злочину. Фото і відео

У Києві в середу, 12 лютого, жінка намагалася викрасти чужу дитину на станції метро "Лук'янівська".

Про інцидент повідомляє пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Уродженка Хмельницької області схопила 5-річного хлопчика і потягнула його за собою, але їй завадили мати дитини і небайдужі перехожі. Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події", – розповіли в поліції.

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У метро Києва жінка ледь не викрала дитину Пресслужба Нацполіціі

Відзначається, що 32-річна зловмисниця була затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 146 (замах на викрадення людини) Кримінального кодексу України. Мотиви її дій поки невідомі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

У метро Києва жінка ледь не викрала дитину Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в житловому масиві Русанівка міста Києва невідомий намагався викрасти учня першого класу з території школи №330, пропонуючи дитині шоколадку і сік.

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