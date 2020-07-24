У мережі розповіли історію копа-героя з Києва: чим прославився. Фото

У мережі розповіли історію і показали фото київського поліцейського-героя Віталія Семяннікова. Він, проходячи повз, побачив чоловіка, який кидався на оточуючих, а тоді затримав підозрюваного до приїзду інших правоохоронців.

Про ситуацію написала киянка Марія Корнієнко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, столична поліція може пишатися цим співробітником.

"Людина на фото – поліцейський – мій герой. Вчора (22 липня. – Ред.) стала свідком, як п'яне бидло, яке побило жінку, почало кидатися на оточуючих. Молода людина у чорному – поліцейський, який випадково проходив повз, заламав цю істоту і утримував до приїзду наряду поліції", – підкреслила Корнієнко.

У мережі розповіли історію копа-героя з Києва Facebook/Марія Корнієнко

Жінка зазначила, що оточуючі були перелякані діями затриманого і будуть давати свідчення.

Пост в мережі Скріншот

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