У Лук'янівському СІЗО змінився "смотрящий": чим "прославився" 23-річний "Кирюха"

У Лук'янівському СІЗО Києва змінився "смотрящий", яким став 23-річний Кирило Островський.

Як стверджує "Страна" з посиланням на джерела в кримінальних колах, "Кирюха" 24 липня 2018 роки за кермом Hummer збив 10-річну дівчинку Настю Артемову прямо на пішохідному переході. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.

При цьому дядько Островського – відомий в кримінальному світі Києва чоловік на прізвисько Саша Оболонський. На нього нібито і був зареєстрований той Hummer.

"Це тягне на сенсацію в кримінальному світі. За однією з версій про хлопця домовилася з авторитетами його рідня. За іншою – місце для нього просто купили", – сказали джерела.

Повідомляється, що раніше в кримінальній ієрархії Лук'янівського СІЗО "Кирюха" займав пост "смотрящого" по блоку камер довічно-ув'язнених. Він орієнтується на злодія в законі Андрія Недзельського на прізвисько "Тиждень".

Кирило Островський Kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

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