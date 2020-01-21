Головна Новини
21 січня • оновлено в 23:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Лук'янівському СІЗО змінився "смотрящий": чим "прославився" 23-річний "Кирюха"

Читати матеріал російською

У Лук'янівському СІЗО Києва змінився "смотрящий", яким став 23-річний Кирило Островський.

Як стверджує "Страна" з посиланням на джерела в кримінальних колах, "Кирюха" 24 липня 2018 роки за кермом Hummer збив 10-річну дівчинку Настю Артемову прямо на пішохідному переході. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.

При цьому дядько Островського – відомий в кримінальному світі Києва чоловік на прізвисько Саша Оболонський. На нього нібито і був зареєстрований той Hummer.

Новини
Туберкульоз, грибок і сплять по черзі: з'явилися нові жахливі фото з Лук'янівського СІЗО

"Це тягне на сенсацію в кримінальному світі. За однією з версій про хлопця домовилася з авторитетами його рідня. За іншою – місце для нього просто купили", – сказали джерела.

Повідомляється, що раніше в кримінальній ієрархії Лук'янівського СІЗО "Кирюха" займав пост "смотрящого" по блоку камер довічно-ув'язнених. Він орієнтується на злодія в законі Андрія Недзельського на прізвисько "Тиждень".

Кирило Островський

Кирило Островський

Kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Тег
Лукьянівский СІЗО
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
25
11
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги