"На кого ФОП не можуть вирішити": у Києві зняли епічну бійку путан. Відеофакт

У центрі Києва біля входу в готель Aloft сталася бійка за участю п'яти дівчат.

Інцидент потрапив на відео. Відповідний ролик опублікував "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що подія трапилася на вулиці Еспланадній. На ролику видно, як дівчина, яка стояла біля дверей, почала тягати за одяг одну з жінок, що виходили з готелю.

Інші дами, як і невідомий чоловік, який стояв біля чорної машини, також втрутилися в конфлікт.

Бійка Скрін відео

"Біля виходу з готелю... сталася бійка. Але, не проста, а золота – бійка між жінками найдавнішої професії. Що дами не поділили незрозуміло, але видовище вийшло не для людей зі слабкими нервами", – сказано в повідомленні "Київ Оперативний".

"Може, мужика не поділили", "Самореклама у них", "Конкуренція", "На кого ФОП оформити не можуть вирішити", – пишуть користувачі мережі в коментарях.

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Як писав OBOZREVATEL, у Києві п'яні військові влаштували бійку і стріляли у бійця, що воював на Донбасі. Поранений ветеран АТО зміг дати відсіч нападникам, їх затримала поліція.

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