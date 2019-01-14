МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві зник солдат-строковик: опубліковані фото і особливі прикмети

1.8тЧитати матеріал російською

У Києві після виходу з військової частини зник солдат-строковик Віктор Шадрін, 1998 року народження. Його пошуки тривають з 10 січня.

Цього дня він вийшов з в/ч, розташованої у Подільському районі, і мав вирушити на вокзал. Відтоді він не виходив на зв'язок із близькими, повідомили у групі "Київ Оперативний" у Facebook.

Віктор Шадрін

Віктор Шадрін

Facebook

"У нього з собою був квиток до міста Хмельницький. Особливі прикмети: зріст — 178 см, коротке волосся, злегка сутулиться", — уточнили у соцмережі.

Новини
В Запорожье нашли парня, который пропал полтора месяца назад
Віктор Шадрін

Віктор Шадрін

Facebook

Відомо також, що в день зникнення хлопець мав при собі чорно-синій рюкзак. Як повідомила знайома зниклого, Ірина, він проживає в с. Мотрунки на Хмельниччині, проте вдома не з'являвся.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві наприкінці літа 2018 року зник неповнолітній Сергій Стецький. Його оголосило в розшук управління поліції Подільського району. Розшукати хлопця вдалося за кілька діб.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги