У Києві зник підліток із татуюванням: фото і прикмети

У Києві з 10 квітня розшукують неповнолітню Ольгу Зозулю, яка пішла з дому та зникла. Вона проживає в Дарницькому районі.

Фотографії зниклої 17-річної дівчини опублікували на сторінці Розшуку дітей ГУ Нацполіції в Києві у Facebook. На вигляді Ользі 19-20 років, її зріст 165 сантиметрів.

У неї середня статура, темне волосся і зелені очі. Серед особливих прикмет – тату на лівій руці.

Зникла дівчина Розшук дітей ГУ Нацполіції в Києві

"У день зникнення була одягнена в темні пальто, брюки і черевики", – уточнили в поліції.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві зник Артур Коваль, 1986 року народження. 15 лютого він вийшов із роботи, після чого зв'язок із ним обірвався.

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