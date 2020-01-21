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21 січня • оновлено в 22:14
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У Києві зловили шахраїв, які продавали посаду начальника в колонії: фото

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Правоохоронці Києва викрили двох чоловіків, які за 20 тисяч доларів продавали посаду начальника виправної колонії Державної кримінально-виконавчої служби.

Як повідомила пресслужба столичної прокуратури, за підсумками проведення слідчих дій їх затримали відповідно до ст.208 КПК України.

Затримання відбулося в одному з ресторанів Києва відразу ж після отримання грошей за "послугу". В обмін на посаду начальника шахраї також підбурювали "клієнта" дати хабар посадовим особам в Міністерстві юстиції. Затриманим незабаром повідомлять про підозру.

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У Києві зловили шахраїв, які продавали посаду в колонії

У Києві зловили шахраїв, які продавали посаду в колонії

kyiv.gp.gov.ua

У Києві зловили шахраїв, які продавали посаду в колонії

У Києві зловили шахраїв, які продавали посаду в колонії

kyiv.gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві також затримали членів озброєної банди, яких підозрюють у скоєнні п'яти злочинів.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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