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13 вересня • оновлено в 12:24
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/ Кримінал

У Києві зіткнулися три авто: відео з місця жахливої ДТП

2.1т Читати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва у п'ятницю, 13 вересня, на вулиці Академіка Заболотного, трапилося лобове зіткнення двох легкових авто. Внаслідок ДТП вони зачепили ще й мікроавтобус.

У аварії постраждали люди, повідомили очевидці на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події прибули два автомобілі швидкої медичної допомоги.

У Києві зіткнулися три авто

У Києві зіткнулися три авто

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 12 вересня, у Києві біля станції метро "Шулявська" трапилася смертельна ДТП. На проспекті Перемоги, 45 маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який перебігав дорогу у недозволеному місці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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