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/Кримінал

У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

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У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, 23 жовтня відбулася масштабна ДТП, в якій постраждало 20 автомобілів. Унаслідок аварії було трамовано декількох осіб.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, подія повністю заблокувала рух у напрямку до Бессарабської площі (щоб подивитися відео моменту аварії, доскрольте до кінця).

У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП
У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП
У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП
Новини
Страшної ДТП і загибелі Поплавської можна було уникнути: спливли деталі
У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

Травми одного з потерпілих були визначені як незначні, однак на асфальті видно декілька плям крові. У поліції уточнили, що за медичною допомогою після ДТП звернулися троє осіб, але двом із них допомогу надали на місці, без госпіталізації.

У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП
У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

Аварія зупинила рух від метро "Печерська" і до БЦ "Парус".

У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

"У Києві сталася чергова ДТП просто у центрі, неподалік від бізнес-центру "Парус". На місце вже приїхало три "швидких", — поділилася на своїй сторінці у Facebook очевидиця Наталія Міняйло.

У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП
У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП
У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП
У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

За попередніми даними, винуватцем ДТП став вантажний автомобіль КамАЗ з неробочими гальмами.

На знімках аварії видно, що в ній постраждало близько 20 автомобілів. Пізніше в поліції уточнили, що учасниками надзвичайної події стали 18 легкових авто, одна вантажівка та автокран.

У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

Facebook Наталія Міняйло

У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

Постраждало близько 20 авто

Telegram dmitriyfromua

Згодом очевидці повідомили в соцмережах, що поліція перекривала бульвар Лесі Українки від перетину з вул. Новогоспітальною.

У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

Telegram

Відеозапис моменту зіткнення автомобілів з'явилася в розпорядженні OBOZREVATEL. На записах камер відеоспостереження видно, як пасажири вистрибували з авто просто під час ДТП.

Як писав OBOZREVATEL, 20 жовтня у страшній аварії під Києвом розбилася група акторів "Дизель Шоу". Кілька з них отримали травми, а одна артистка, Марина Поплавська, загинула.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ДТП
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
кацапский драндулет,если ракеты падают то за драндулеты воще молчу
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А где кровавая дтп то? Жерты, устилающие асфальт??? А почему не написали что это путин виноват? Очередная ложь украинской "журналистики")))
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Ну почему такая несправедливость то. 20 машин, и ни одного депутата в месиве. И президентского кортежа. Ну еще бы типа премьера, хенпгокугора, мыныстра мвд, супрун? Нет что бы народ порадовать(((
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