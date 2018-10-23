У центрі Києва КамАЗ без гальм зніс 19 авто: перші фото і відео кривавої ДТП

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, 23 жовтня відбулася масштабна ДТП, в якій постраждало 20 автомобілів. Унаслідок аварії було трамовано декількох осіб.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, подія повністю заблокувала рух у напрямку до Бессарабської площі (щоб подивитися відео моменту аварії, доскрольте до кінця).

Травми одного з потерпілих були визначені як незначні, однак на асфальті видно декілька плям крові. У поліції уточнили, що за медичною допомогою після ДТП звернулися троє осіб, але двом із них допомогу надали на місці, без госпіталізації.

Аварія зупинила рух від метро "Печерська" і до БЦ "Парус".

"У Києві сталася чергова ДТП просто у центрі, неподалік від бізнес-центру "Парус". На місце вже приїхало три "швидких", — поділилася на своїй сторінці у Facebook очевидиця Наталія Міняйло.

За попередніми даними, винуватцем ДТП став вантажний автомобіль КамАЗ з неробочими гальмами.

На знімках аварії видно, що в ній постраждало близько 20 автомобілів. Пізніше в поліції уточнили, що учасниками надзвичайної події стали 18 легкових авто, одна вантажівка та автокран.

Facebook Наталія Міняйло

Постраждало близько 20 авто Telegram dmitriyfromua

Згодом очевидці повідомили в соцмережах, що поліція перекривала бульвар Лесі Українки від перетину з вул. Новогоспітальною.

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Відеозапис моменту зіткнення автомобілів з'явилася в розпорядженні OBOZREVATEL. На записах камер відеоспостереження видно, як пасажири вистрибували з авто просто під час ДТП.

Як писав OBOZREVATEL, 20 жовтня у страшній аварії під Києвом розбилася група акторів "Дизель Шоу". Кілька з них отримали травми, а одна артистка, Марина Поплавська, загинула.