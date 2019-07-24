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У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину. Фото і відео з місця

6.6т Читати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва вбили 18-річну дівчину. Її тіло знайшли в квартирі по вулиці Ломоносова.

Про це повідомляє "Інформатор". Шукати дівчину почав її батько через те що та перестала виходити на зв'язок з 12:00 23 липня.

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Чоловік попросив свого товариша заїхати в квартиру, в якій проживала його дочка. Підійшовши до помешкання, він побачив відчинені двері і сліди крові. Співробітники поліції, які прибули на місце, виявили тіло дівчини на підлозі в калюжі крові. На ній лежав ніж.

Слідчі з'ясовують обставини трагедії.

У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину

У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину

інформатор

У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину

У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину

інформатор

У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину

У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину

інформатор

У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину

У Києві жорстоко зарізали 18-річну дівчину

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині чоловікові посеред вулиці перерізали горло. Загиблий виявився журналістом.

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