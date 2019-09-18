У Києві жорстоко побили заступника Кличка: з'явилися перші подробиці

Заступник глави Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак, якого жорстоко побили у Києві ввечері 17 вересня, потрапив до реанімації.

Про це він повідомив у коментарі "Українській правді". Слончак говорив слабким голосом і зміг підтвердити лише факт нападу.

"Я в реанімації, вибачте, важко говорити", – сказав заступник КМДА.

У Києві жорстоко побили заступника голови КМДА

Слончак є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. До цього, з 2006 року, обіймав у Київраді різні посади – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень до керівника управління правового забезпечення діяльності.

Він також є головою Наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

Як написала пресслужба поліції Києва, до чергової частини Солом'янського УП надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови КМДА.

На місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події. Буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пресслужба КМДА також підтвердила факт нападу на чоловіка, написала прессекретар Слончака Галина Шпак на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі стан заступника голови КМДА тяжкий, накладено 14 швів на голову", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві пізно увечері 17 вересня напали на заступника голови КМДА Володимира Слончака. Чоловіка побили в під'їзді будинку на вул. Митрополита Липківського, 16 в. У нього діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої голови.

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