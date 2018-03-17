У Києві жінка забрала племінника з дитсадка, напилася і заснула в снігу

У Києві жінка забрала 4-річного племінника з дитсадка і по дорозі додому, забувши про дитину, напилася з друзями і заснула в снігу.

Інцидент стався 16 березня, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

"Хороша" тітка Олена, вирішила забрати племінника з дитячого садка, якому 4 роки. По дорозі додому зустріла друзів і напилася з ними. Потім вирішила трохи відпочити і поспати в снігу. У цей час дитина сама біля неї гуляв. За цей час дитина вся промокла, замерзла і зголодніла. Поліція дала сік, швидка - булочку ", - йдеться в повідомленні.

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Піднімали п'яну жінку з землі поліцейські. Дитину "швидка" відвезла в 1-ї дитячу лікарню.

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