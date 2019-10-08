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8 жовтня • оновлено в 13:41
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У Києві жінка обікрала дитячий сад: відео з підозрюваною

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У Києві жінка, прикидаючись матір'ю дошкільняти, обікрала дитячий садок. Вона прийшла туди нібито записати дитину на співбесіду, але вкрала телефон, як тільки вихователька відвернулася.

Відеозапис із підозрюваною опублікували в групі "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Уточнюється, що йдеться про заклад на Теремках-2.

"На співбесіду прийшла ось ця жінка. Сказала, що вибирає садок для сина. Їй показали приміщення, записали хлопчика на знайомство, і вона пішла. Після цього помітили, що немає телефону. Вона просто забрала його з полиці та поклала в кишеню", – уточнили в соцмережі.

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У Києві жінка скоїла крадіжку в дитячому садку

Скріншот

У Києві жінка скоїла крадіжку в дитячому садку

У Києві жінка скоїла крадіжку в дитячому садку

Скріншот

На записі видно, що крадіжка трапилася в дитячій роздягальні. Жінка озирнулася на всі боки, простягнула руку і взяла прилад, який лежав зверху на шафці.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Глевасі під Києвом в поліцію повідомили про те, що група людей викрала з дитячого саду двох дівчаток. Троє невідомих увірвалися в приміщення, забрали дітей і зникли.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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