У Києві поліцейські затримали псевдотаксиста, який шукав п'яних людей, пропонував підвезти додому, а тоді грабував їх і залишав посеред дороги.

Підозрюваним виявився 36-річний громадянин іншої держави. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у нічний час чоловік на своєму авто їздив вулицями міста, шукав п'яних перехожих та пропонував їм послуги таксі, а потім забирав їх речі. Зазвичай він не довозив людей до місця призначення.

Підозрюваного затримали після того, як він відібрав у чоловіка телефон та висадив на вулиці Братській. Під час обшуку та огляду авто псевдотаксиста правоохоронці виявили та вилучили речі потерпілого.

У Києві затримали псевдотаксиста, який грабував клієнтів Поліція Києва

Вже під час обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено 20 телефонів, гаманці, сумки, банківські картки, годинники та прикраси. Також правоохоронці не виключають, що у чоловіка був спільник. Адже було встановлено, що викрадені телефони розблоковувались та через мобільні банкінги змінювались пін-коди. Це дозволяло знімати кошти з банківських карт та оформляти кредити онлайн.

Правоохоронці почали проводити оперативно-розшукові заходи, аби встановити всіх учасників схеми, а також звернулися до потерпілих від псевдотаксиста.

Слідчий відділ Подільського управління поліції почав досудове розслідування за ст. 186 (Грабіж) та ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку було оголошено про підозру, та судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У Києві затримали псевдотаксиста, який грабував клієнтів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліцейські затримали двох іноземців, які побили водія таксі, відібрали у нього гроші та телефони, а потім втекли на його ж авто. Машину чоловіки кинули в одному із дворів, неподалік від місця події.

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