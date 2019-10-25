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25 жовтня • оновлено в 16:58
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У Києві затримали гакера, який переховувався від ФБР

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У Києві затримали 32-річного іноземця-гакера, який вкрав понад шість мільйонів доларів із рахунків американських фінансових установ і переховувався від правоохоронних органів США.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції України на сайті НПУ. Чоловіка розшукувало ФБР. Йому закидають незаконне втручання у роботу комп’ютерних систем, шахрайство та викрадення й відмивання грошей у особливо великих розмірах.

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"У рамках міжнародної правової допомоги працівники Департаменту кіберполіції, Департаменту карного розшуку Нацполіції та столичного управління карного розшуку, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, затримали у Києві іноземця, який розшукувався за вчинення кіберзлочинів", — зазначили у відомстві.

У Києві затримали гакера, який переховувався від ФБР

У Києві затримали гакера, який переховувався від ФБР

npu.gov.ua

Затримання зловмисника відбулося в одному із найдорожчих готелів Києва, де він тимчасово проживав. Нині вирішується питання щодо його видачі Штатам.

Зазначається, що розслідування щодо злочинної діяльності особи почалося ще у 2010 році співробітниками ФБР та Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США. Лише у 2019 році до України надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги щодо розшуку та затримання гакера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня глава Національної поліції Ігор Клименко призначив нового главу Департаменту кіберполіції України. Ним став Олександр Гринчак, який одразу ж заявив, що має власну стратегію розвитку Департаменту та концепцію його формування.

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Тема
хакери
Місце
Україна Київ
Теги
кіберполіція ФБР
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