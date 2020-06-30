У Києві затримали ексбанкіра, котрий продавав за $25 тис. посаду в Нацбанку. Фото

Служба безпеки України затримала у Києві колишнього банкіра, котрий за $25 тисяч намагався продати посаду начальника одного з управлінь Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що організатор оборудки раніше був заступником голови правління певного комерційного банку, натомість вдавав, нібито діє від представників Нацбанку.

Правоохоронці затримали його в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди в розмірі $15 тисяч.

Затримання шахрая

За словами фігуранта справи, частину мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для ухвалення позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.

Ексбанкір вимагав за оборудку $25 тисяч

У межах кримінального провадження, затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 ККУ.

Гроші мали бути розділені між декількома членами комісії

Нині в справі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб, а також обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі займаються розслідуванням шахрайської схеми

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці затримали злочинців, які під виглядом радника президента Зеленського й генерала вимагали в місцевого підприємця понад 1,1 мільйона гривень.