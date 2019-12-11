У Києві 10 грудня депутатку Верховної Ради АР Крим VI скликання, чинну "депутатку Держдуми РФ від кримського регіону" Світлану Савченко засудили до 14 років позбавлення волі за державну зраду.

Відповідний заочний вирок виніс Святошинський районний суд міста, написала пресслужба прокуратури АР Крим.

Прокуратура півострова довела вину депутатки у вчиненні дій, спрямованих на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, а саме – наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Тому жінку засудили за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У Києві засудили депутатку Держдуми за анексію Криму

Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим, на яких ухвалили постанови "О независимости Крыма" (згідно з нею, створено нелегітимне державне утворення "Республика Крым") та "О правопреемстве Республики Крым". Згодом такі дії призвели до окупації півострова.

Також жінка взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу "Государственный Совет Республики Крым". Вона проголосувала на засіданні, де ухвалили так звану "Конституцию Республики Крым", відповідно до якої "Республіка Крим стала невід’ємною частиною території Російської Федерації".

У коментарі РІА сама Савченко нахабно назвала вирок "ідіотським рішенням".

"Я пишаюся тим, що брала участь в історичних рішеннях, які привели Крим до повернення на свою історичну батьківщину – в Росію. Коли режим знаходиться в агонії, він приймає абсолютно ідіотські рішення, позбавлені будь-якого здорового глузду. Це одне з таких рішень", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час акції "Варта на Банковій" 9 грудня помітили зрадницю України, яка співпрацювала із російськими пропагандистами. Жінку передали поліцейським, втім, вони нібито жодним чином не відреагували на це та відпустили колаборантку.

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