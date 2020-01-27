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27 січня • оновлено в 13:43
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У Києві зареєстрували випадок коронавірусу

26.6т
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У Києві підтвердили один випадок коронавірусу. Саме такі результати показало дослідження державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Про це написала пресслужба установи на своїй сторінці у Facebook. Втім, який це саме штам – не вказано.

"За епідсезон 2019-2020 рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України" 73 зразки для дослідження на грип", – йдеться у повідомленні.

"За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) – 3, грип А нетипований – 1, грип В – 3, аденовірус – 2, бокавірус – 1, короновірус – 1 та риновірус – 1", – додали в установі.

Також у лабораторному центрі відзначили, що за четвертий тиждень 2020 року захворюваність на грип та ГРІ значно зросла.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Короновірусов різних доволі багато, і чи це той самий, чи інший? Гадау все ж таки інший і спроба показати, що МОЗ не спить і взагалі на варті....
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Горилкой вылечат.
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1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
ЧТД
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1
0

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