Головна Новини
24 вересня • оновлено в 11:16
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві загадково зникла жінка з малюком: прикмети і фото

2.3т Читати матеріал російською

У Києві зникла 69-річна Ірина Бусіль із півторарічним правнуком Микитою Шатиркіним.

Як йдеться на сторінці "Розшук дітей" у Facebook, вони зникли в районі вулиці Михайла Донця, 11 (Солом'янський район).

На вигляд жінці 70 років (1950 року народження), зріст 160 см, у неї середня статура, волосся сиве. Була в хустині та світлій кофті.

Ірина Бусіль

Ірина Бусіль

"Розшук дітей", Facebook

Микита Шатиркін

Микита Шатиркін

"Розшук дітей", Facebook

Микита (30.01.2018 р. – дата народження), ймовірно, одягнений у сіру куртку, білі кросівки, світлі брюки, у нього світле волосся. Хлопчик був у темно-синій колясці в зірочках.

Новини
У Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового

За наявності будь-якої інформації про можливе місцеперебування бабусі або дитини просять повідомляти за телефоном 102.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Славутич розшукувалася 13-річна Ксенія Попелішко – згодом дівчинку знайшли.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel