У Києві загадково зникла жінка з малюком: прикмети і фото

У Києві зникла 69-річна Ірина Бусіль із півторарічним правнуком Микитою Шатиркіним.

Як йдеться на сторінці "Розшук дітей" у Facebook, вони зникли в районі вулиці Михайла Донця, 11 (Солом'янський район).

На вигляд жінці 70 років (1950 року народження), зріст 160 см, у неї середня статура, волосся сиве. Була в хустині та світлій кофті.

Ірина Бусіль "Розшук дітей", Facebook

Микита Шатиркін "Розшук дітей", Facebook

Микита (30.01.2018 р. – дата народження), ймовірно, одягнений у сіру куртку, білі кросівки, світлі брюки, у нього світле волосся. Хлопчик був у темно-синій колясці в зірочках.

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За наявності будь-якої інформації про можливе місцеперебування бабусі або дитини просять повідомляти за телефоном 102.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Славутич розшукувалася 13-річна Ксенія Попелішко – згодом дівчинку знайшли.

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