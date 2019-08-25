У Києві загадково зникла дівчина з татуюванням

У Києві в районі Контрактової площі пропала Катерина Липовенко 1994 року народження.

Як повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook, останній раз дівчина виходила на зв'язок 23 серпня близько 16:00, після чого її телефон став недоступним.

"О 16:00 вийшла з роботи в районі Контрактової і збиралася на зустріч в район м. Лісова, на зустріч так і не з'явилася", - йдеться в повідомленні.

Катерина Липовенко

Вона була одягнена в помаранчеву кофту, чорні штани, при собі був рюкзак. На шиї ззаду у неї невелике татуювання.

Будь-яку інформацію просять повідомляти за телефоном: 067-367-66-66.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві батьки 9-річної дівчинки поскаржилися на педофіла, який в тролейбусі дістав біля дитини статевий орган і еякулював йому прямо на ноги.

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