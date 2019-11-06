У Києві заарештували ексдоброволицю "Пуму": всі подробиці

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо ексдоброволиці "Правого сектору" Інни Грищенко ("Пуми"). Він постановив обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Відповідне рішення було ухвалене в ході засідання 6 листопада, повідомив волонтер Назар Приходько на своїй сторінці у Facebook. "Пуму" закрили на 60 днів", – зазначив він.

Зі свого боку активіст Станіслав Краснов уточнив, що раніше в Івано-Франківську був заарештований чоловік "Пуми", Влад Грищенко ("Буча"). Звідти його хочуть етапувати до Києва.

Влада Грищенка звинувачують у замаху на вбивство бізнесмена у Косові Івано-Франківської області.

Інна Грищенко Facebook Назара Приходька

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 листопада працівники МВС нагрянули з обшуками до Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Також обшуки відбулися у волонтера "Євдокії Бандерівки".

Пізніше стало відомо, що поліція провела обшук й у відомій піцерії Pizza Veterano, а також за місцем проживання матері співзасновника закладу Дмитра Терещенка.

Засновник кафе Леонід Остальцев пояснив, що дії правоохоронців відбувалися у зв'язку із розслідуванням замаху на вбивство.

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