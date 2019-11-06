Головна Новини
6 листопада • оновлено в 16:29
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві заарештували ексдоброволицю "Пуму": всі подробиці

3.2т Читати матеріал російською

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо ексдоброволиці "Правого сектору" Інни Грищенко ("Пуми"). Він постановив обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Відповідне рішення було ухвалене в ході засідання 6 листопада, повідомив волонтер Назар Приходько на своїй сторінці у Facebook. "Пуму" закрили на 60 днів", – зазначив він.

Зі свого боку активіст Станіслав Краснов уточнив, що раніше в Івано-Франківську був заарештований чоловік "Пуми", Влад Грищенко ("Буча"). Звідти його хочуть етапувати до Києва.

Влада Грищенка звинувачують у замаху на вбивство бізнесмена у Косові Івано-Франківської області.

Новини
"Не знаємо, як виплачувати": на Львівщині спалахнув скандал через цинічний вирок Герою АТО

Інна Грищенко

Інна Грищенко

Facebook Назара Приходька

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 листопада працівники МВС нагрянули з обшуками до Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Також обшуки відбулися у волонтера "Євдокії Бандерівки".

  • Пізніше стало відомо, що поліція провела обшук й у відомій піцерії Pizza Veterano, а також за місцем проживання матері співзасновника закладу Дмитра Терещенка.

  • Засновник кафе Леонід Остальцев пояснив, що дії правоохоронців відбувалися у зв'язку із розслідуванням замаху на вбивство.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Київ
Тег
Печерський суд
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
33
11
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не! Нельзя Бучу арестовывать! Он герой ! Ну а покушение... Надо доказать, не верю, чтобы *воин света* мог в кого- нибудь выстрелить!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А почему пума? Она же крокодил
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Шобло Зєлі-Бєні охрініло
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / думки