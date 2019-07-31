Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві за добу потонуло двоє осіб: фото 18+

907 Читати матеріал російською

На водних об'єктах Києва за добу 30 липня загинуло дві особи. Тіло одного чоловіка знайшли в озері у парку "Партизанської слави".

Рятувальники дістали його за допомогою спецобладнання близько 18:00, повідомили в Facebook ГУ ДСНС в Києві (фото 18+).

"О 21:37 надійшло подібне повідомлення, що на Дніпровській набережній в Дніпрі перебуває тіло чоловіка", – уточнили вони.

Першими труп виявили молодики, які відпочивали на березі річки. У воді вони побачили спину чоловіка, пише "Інформатор".

Новини
Труп знайшла матір: у Києві трапилося страшне самогубство

На вигляд загиблому близько 50 років, з одягу на ньому були тільки плавки. Слідів насильницький смерті не виявили.

Труп

Труп

"Інформатор"

Труп

Труп

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві за добу 9 червня були знайдені тіла трьох осіб, які потонули. Дві НП трапилися в Оболонському районі, ще одна – в Дарницькому.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel