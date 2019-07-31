У Києві за добу потонуло двоє осіб: фото 18+

На водних об'єктах Києва за добу 30 липня загинуло дві особи. Тіло одного чоловіка знайшли в озері у парку "Партизанської слави".

Рятувальники дістали його за допомогою спецобладнання близько 18:00, повідомили в Facebook ГУ ДСНС в Києві (фото 18+).

"О 21:37 надійшло подібне повідомлення, що на Дніпровській набережній в Дніпрі перебуває тіло чоловіка", – уточнили вони.

Першими труп виявили молодики, які відпочивали на березі річки. У воді вони побачили спину чоловіка, пише "Інформатор".

На вигляд загиблому близько 50 років, з одягу на ньому були тільки плавки. Слідів насильницький смерті не виявили.

Труп "Інформатор"

Труп "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві за добу 9 червня були знайдені тіла трьох осіб, які потонули. Дві НП трапилися в Оболонському районі, ще одна – в Дарницькому.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!