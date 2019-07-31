У Києві за добу потонуло двоє осіб: фото 18+

На водних об'єктах Києва за добу 30 липня загинуло дві особи. Тіло одного чоловіка знайшли в озері у парку "Партизанської слави".
Рятувальники дістали його за допомогою спецобладнання близько 18:00, повідомили в Facebook ГУ ДСНС в Києві (фото 18+).
"О 21:37 надійшло подібне повідомлення, що на Дніпровській набережній в Дніпрі перебуває тіло чоловіка", – уточнили вони.
Першими труп виявили молодики, які відпочивали на березі річки. У воді вони побачили спину чоловіка, пише "Інформатор".
На вигляд загиблому близько 50 років, з одягу на ньому були тільки плавки. Слідів насильницький смерті не виявили.
Труп
"Інформатор"
Труп
"Інформатор"
Як писав OBOZREVATEL, у Києві за добу 9 червня були знайдені тіла трьох осіб, які потонули. Дві НП трапилися в Оболонському районі, ще одна – в Дарницькому.
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