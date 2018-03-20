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У Києві з парковки супермаркету нахабно викрали позашляховик

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У Києві злочинці все частіше викрадають автомобілі з парковок. Один з таких випадків стався в понеділок увечері, 19 березня. З власних джерел "Обозреватель" дізнався, що злочинці викрали позашляховик Toyota Rav-4 зі стоянки супермаркету Novus, що на Бажана, 8.

Пропажу автомобіля власниця, жінка похилого віку, виявила лише 15 хвилин по тому.

Пошуки зловмисників тривають.

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Працівники поліції розповіли нашим журналістам, що в Києві щодня викрадаються кілька транспортних засобів, причому нерідко авто вивозять з території парковок супермаркетів і ТРЦ.

Раніше повідомлялося, які технічні засоби злочинці використовують для викрадення автомобілів .

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналавтокражі
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