У Києві з парковки супермаркету нахабно викрали позашляховик

У Києві злочинці все частіше викрадають автомобілі з парковок. Один з таких випадків стався в понеділок увечері, 19 березня. З власних джерел "Обозреватель" дізнався, що злочинці викрали позашляховик Toyota Rav-4 зі стоянки супермаркету Novus, що на Бажана, 8.

Пропажу автомобіля власниця, жінка похилого віку, виявила лише 15 хвилин по тому.

Пошуки зловмисників тривають.

Працівники поліції розповіли нашим журналістам, що в Києві щодня викрадаються кілька транспортних засобів, причому нерідко авто вивозять з території парковок супермаркетів і ТРЦ.

Раніше повідомлялося, які технічні засоби злочинці використовують для викрадення автомобілів .