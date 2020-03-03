У Києві з мосту Патона полився окріп. Відео

У Києві на мосту Патона трапився прорив трубопроводу, через що зі споруди просто у Дніпро почав стікати величезний потік гарячої води.

НП прокоментували журналістам OBOZREVATEL у комунальній корпорації "Київавтодор". У мережі також з'явилося відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Представники корпорації розповіли, що там трапився прорив трубопроводу, уточнивши, що в результаті НП ніхто не постраждав. Так, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вже почало проводити ремонт.

У Києві з мосту Патона полився окріп

Характерно, що під мостом проходить безліч різних комунікаційних каналів.

Пізніше пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці у Facebook уточнила, що на несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

Як повідомлявOBOZREVATEL, влада Києва готова до проведення робіт із реконструкції аварійного мосту Патона, але, станом на початок лютого, все ще чекала на відповідь від Міністерства культури, молоді та спорту України.

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