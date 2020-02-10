Виднілися тільки пальці: у Києві з каналізації дістали голого чоловіка. Відео 18+

У Голосіївському районі Києва, поруч зі станцією метро "Либідська", на вулиці Казимира Малевича, рятувальники дістали із каналізації голого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. До правоохоронців зі словами "З люка видно пальці, ймовірно, там перебуває людина, допоможіть" звернулися очевидці, які також викликали швидку та рятувальників (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

На місці патрульні гарантували безпеку дорожнього руху. Тим часом рятувальники розрізали решітки каналізації та дістали чоловіка. Він сильно змерз та був без одягу. На запитання, як він опинився всередині, потерпілий нічого не сказав.

У Києві з каналізації дістали голого чоловіка

Чоловіку дали одяг та посадили до авто, щоб він зміг відігрітися й дочекатися медиків. Водночас той поводився дуже дивно, інспектори помітили в нього явні ознаки сп'яніння. Лікарі госпіталізували потерпілого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хлопець під наркотиками влаштував справжній переполох. Він ліг спати просто біля входу до чужого будинку і не прокидався, тому небайдужі перехожі подумали, що той помер.

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