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У Києві з гранатомета розстріляли будівлю: введений план "Сирена"

3.4т Читати матеріал російською

У ніч на 26 серпня в Києві з гранатомета розстріляли будівлю, де знаходиться ВАТ "Мостобуд" на вулиці Паньківська, 5.

Як повідомляє "Інформатор", вибух здійснили з ручного протитанкового гранатомета.

Поліція, яка прибула на місце події встановила, що снаряд від РПГ потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджено скло на третьому і п'ятому поверхах. Правоохоронці не повідомили, що саме знаходиться в постраждалому приміщенні, так як частина деякі офіси здаються в оренду.

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В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Видання пише, що поліція веде розшук двох осіб, які зникли на мопеді в невідомому напрямку. Через НП в Києві ввели оперативний план "Сирена".

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

інформатор

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

інформатор

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

інформатор

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

інформатор

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якому знаходиться телеканал "112 Україна".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вибух будинку вибух
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филипп филипыч
филипп филипыч
фигня. не особо интересно. приелось.
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Александров Александр
Александров Александр
Будни...
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