У Києві з гранатомета розстріляли будівлю: введений план "Сирена"

У ніч на 26 серпня в Києві з гранатомета розстріляли будівлю, де знаходиться ВАТ "Мостобуд" на вулиці Паньківська, 5.

Як повідомляє "Інформатор", вибух здійснили з ручного протитанкового гранатомета.

Поліція, яка прибула на місце події встановила, що снаряд від РПГ потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджено скло на третьому і п'ятому поверхах. Правоохоронці не повідомили, що саме знаходиться в постраждалому приміщенні, так як частина деякі офіси здаються в оренду.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Видання пише, що поліція веде розшук двох осіб, які зникли на мопеді в невідомому напрямку. Через НП в Києві ввели оперативний план "Сирена".

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета інформатор

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета інформатор

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета інформатор

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета інформатор

У Києві розстріляли будівлю з гранатомета інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якому знаходиться телеканал "112 Україна".

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