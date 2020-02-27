У Києві з дитбудинку вкрали трирічну дитину. Фото підозрюваної та дівчинки

У Києві з дитячого будинку на вулиці Кубанської України 27 лютого жінка вкрала трирічну дівчинку – Анжелу Туманян.

Про це написало видання "Інформатор" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Виявилося, що дитину вкрала біологічна мати – Євгенія Туманян (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Про інцидент до поліції повідомила співробітниця закладу. Так, біологічна мати дівчинки віддала доньку в притулок три роки тому, а 27 лютого жінка прийшла і забрала дитину, не надавши жодних документів. Правоохоронці почали розшук підозрюваної та зниклої.

Дівчинка була у сірій кофті з білим флісом, джинсовому сарафані, а також без верхнього одягу.

У Києві з дитбудинку вкрали трирічну Анжелу Туманян. Фото дівчинки Інформатор

Жінка ж була вдягнена у темну куртку й чорну шапку з бомбоном. Також вона носить окуляри для зору.

У Києві з дитбудинку вкрали трирічну Анжелу Туманян. Фото підозрюваної – Євгенії Туманян Інформатор

За наявності будь-якої інформації про можливе місцеперебування підозрюваної та зниклої людей попросили зателефонувати до поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 12 лютого жінка намагалася викрасти чужу дитину на станції метро "Лук'янівська".

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