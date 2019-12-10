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10 грудня • оновлено в 12:05
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У Києві впіймали росіянина зі зброєю: всі подробиці

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У Києві в ніч на 10 грудня правоохоронці спіймали росіянина, у якого в автомобілі було три пістолети.

Машина знаходилася на території України з порушенням митного законодавства. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової поліцейські перевірили автомобіль "Форд", за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії. У салоні виявили пакет із вогнепальною зброєю у розібраному стані. Чоловік пояснив, що це його власні пістолети марки "Глок".

У Києві впіймали росіянина зі зброєю

У Києві впіймали росіянина зі зброєю

Поліція Києва

Росіянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські направили пістолети на експертизу.

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За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У Києві в ніч на 10 грудня поліцейські спіймали росіянина, у якого в автомобілі було три пістолети

У Києві в ніч на 10 грудня поліцейські спіймали росіянина, у якого в автомобілі було три пістолети

Поліція Києва

Машина знаходилася на території України з порушенням митного законодавства

Машина знаходилася на території України з порушенням митного законодавства

Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка. Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією, за кермом якого був громадянин Молдови, на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і влетів у Daewoo Lanos.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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