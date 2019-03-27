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/Кримінал

У Києві впав дах будівлі: є потерпілі у важкому стані

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У Києві в Оболонському районі 27 березня обвалився дах будівлі. За попередніми, були травмовані двоє осіб, одна з них у важкому стані.

Надзвичайна подія сталася за адресою вул. Новокостянтинівська, 2, в приміщенні, яке належить "Укрзалізниці", повідомили в Telegram "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Попередньо, впали бетонні перекриття. Йде рятувальна операція", ‒ уточнили очевидці.

У Києві впав дах будівлі: є потерпілі у важкому стані

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