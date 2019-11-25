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25 листопада • оновлено в 11:46
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У Києві водії влаштували жорсткі "розбірки" посеред дороги. Відео

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У Києві два водія влаштували "розбірки" просто посеред дороги.

Про це повідомили на сторінці "Кримінальна Україна" в Telegram. В мережі розмістили відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Дорожні розбірки в Києві", – коротко підписали ролик.

У Києві водії влаштували "розбірки" посеред дороги

У Києві водії влаштували "розбірки" посеред дороги

На відео видно, як двоє чоловіків почали жорстоко битися і штовхатися посеред дороги, поміж авто. "Розбірки" тривали недовго, а після них один їх водіїв сів у жовтий бус, а другий – у червоний легковик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поряд з Центральним залізничним вокзалом 20 листопада водії автомобілів влаштували жорстоку бійку, а потім і різанину.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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