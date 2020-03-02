У Києві викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками: подробиці

Національна поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовляли щонайменше 100 кілограмів психотропних речовин.

Відповідною інформацією поділився у своєму Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За його словами, співробітники столичної Нацполіції затримали 9 учасників організованого злочинного угрупування.

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію twitter.com/AvakovArsen

Також було вилучено майже 300 кг наркотичних речовин і більше 2 т прекурсорів вартістю 110 млн грн.

"Дякую за службу!" – похвалив правохоронців Аваков.

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію twitter.com/AvakovArsen

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію twitter.com/AvakovArsen

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію twitter.com/AvakovArsen

НПУ Києва викрила найбільшу в 🇺🇦 мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кг психотропних речовин. Затримано 9 учасників ОЗГ. Вилучено близько 300 кг наркотичних речовин та більше 2 т прекурсорів вартістю 110 млн грн. Дякую за службу! pic.twitter.com/GhKf6dbUDq — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник глави МВС Володимир Мартиненко заявив, що Міністерство внутрішніх справ посилить боротьбу з розповсюдженням наркотиків через анонімні Telegram-канали та мережу "закладників". За його словами, наркоторгівля через такі канали – "дуже велика проблема й біда".

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