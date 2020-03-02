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2 березня • оновлено в 14:26
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/ Кримінал

У Києві викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками: подробиці

1.6т
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Національна поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовляли щонайменше 100 кілограмів психотропних речовин.

Відповідною інформацією поділився у своєму Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За його словами, співробітники столичної Нацполіції затримали 9 учасників організованого злочинного угрупування.

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію

twitter.com/AvakovArsen

Також було вилучено майже 300 кг наркотичних речовин і більше 2 т прекурсорів вартістю 110 млн грн.

"Дякую за службу!" – похвалив правохоронців Аваков.

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію

twitter.com/AvakovArsen

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію

twitter.com/AvakovArsen

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію

Поліція Києва викрила мережу інтернет-торгівлі наркотиками й лабораторію

twitter.com/AvakovArsen

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник глави МВС Володимир Мартиненко заявив, що Міністерство внутрішніх справ посилить боротьбу з розповсюдженням наркотиків через анонімні Telegram-канали та мережу "закладників". За його словами, наркоторгівля через такі канали – "дуже велика проблема й біда".

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області наркотрафік
Особа
Олександр Аваков
Теги
кримінал Національна поліція України наркотики
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