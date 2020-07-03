У Києві викрали акціонера 'Севастопольського судноремонтного заводу 'Южний': перші деталі

У Києві викрали Сергія Ткаченка – одного з акціонерів ТОВ "Севастопольський судноремонтний завод "Южний", майно якого розташоване на території тимчасово окупованого Криму.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, інцидент трапився 2 липня, близко 15:00. Чоловіка викрали із салону краси "Асса" (вулиця Олени Теліги). З

Як зазначив співрозмовник, близькі Ткаченка вважають, що затримання могло бути зроблене співробітниками Служби безпеки України або ФСБ РФ.

Як правоохоронці повідомили УНН, Ткаченко – мешканець Київської області, 1962 року народження.

За інформацією журналістів, чоловік зайшов до салону краси у Києві, а за ним – двоє невідомих чоловіків. Ті, підійшовши до Ткаченка, повідомили акціонеру, що він перебуває у "федеральному розшуку".

"Після чого вивели його на вулицю та, посадивши в авто, поїхали з ним у невідомому напрямку", – йдеться у матеріалі.

Відомо, що чоловік був оголошений у розшук російською поліцією, у РФ йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Новина оновлюється.