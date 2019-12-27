У Києві відвалилася частина мосту і врізалася в машину: фото і відео з місця ДТП

У четвер ввечері, 26 грудня, у Києві на Північному мосту відірвалася пластина деформаційного шва, яка після цього врізалася в автомобіль Ford.
В результаті машину відкинуло у відбійник написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Авто рухалося у середній смузі в бік проспекту Степана Бандери з безпечною швидкістю. Раптово в передню частину машини врізалася пластина деформаційного шва, яка після цього пробила ще й задню праву покришку.
У Києві відвалилася частина мосту і врізалася в машину
Інформатор
Авто розвернуло і кинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва. В результаті ДТП ніхто не постраждав.
На місце прибули як правоохоронці, так і комунальники, які намагалися усунути наслідки відриву деформаційного шва.
У Києві на Північному мосту відірвалася пластина деформаційного шва
Інформатор
Частина Північного мосту, яка відвалилася, врізалася в автомобіль Ford
Інформатор
В результаті ДТП ніхто не постраждав
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, 12 вересня частина мосту на вулиці Лугової обрушилася прямо на автомобіль.
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