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27 грудня • оновлено в 12:53
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/ Кримінал

У Києві відвалилася частина мосту і врізалася в машину: фото і відео з місця ДТП

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У четвер ввечері, 26 грудня, у Києві на Північному мосту відірвалася пластина деформаційного шва, яка після цього врізалася в автомобіль Ford.

В результаті машину відкинуло у відбійник написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Авто рухалося у середній смузі в бік проспекту Степана Бандери з безпечною швидкістю. Раптово в передню частину машини врізалася пластина деформаційного шва, яка після цього пробила ще й задню праву покришку.

У Києві відвалилася частина мосту і врізалася в машину

У Києві відвалилася частина мосту і врізалася в машину

Інформатор

Авто розвернуло і кинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

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На місце прибули як правоохоронці, так і комунальники, які намагалися усунути наслідки відриву деформаційного шва.

У Києві на Північному мосту відірвалася пластина деформаційного шва

У Києві на Північному мосту відірвалася пластина деформаційного шва

Інформатор

Частина Північного мосту, яка відвалилася, врізалася в автомобіль Ford

Частина Північного мосту, яка відвалилася, врізалася в автомобіль Ford

Інформатор

В результаті ДТП ніхто не постраждав

В результаті ДТП ніхто не постраждав

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, 12 вересня частина мосту на вулиці Лугової обрушилася прямо на автомобіль.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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К Денис
К Денис
В сторону выродка бендерлога... Бог отвёл... (Машину) лучше повредит я чем так щафаршмачится))) подумал "мотор"бга га... Харчище в пяточище сченездохлики=)))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Не обращайте внимания. Следите за Крымским мостом.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Иванова Елена, Перекрасят в жoвто блaкитний и ыщо лет 30 простоит....свiдомо MAHДАйнутое бидлo умеет только перекрашивать, MAHДАйнить и клянчить на паперти грошi!!
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1
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Иванова Елена
Иванова Елена
Крым Андрей, Этому мосту уже много лет, а вот Крымский))) посмотрим когда с него куски начнут отваливаться))))
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2
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Медовар?
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