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16 вересня • оновлено в 10:14
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/ Кримінал

У Києві відкрили стрілянину посеред вулиці: що трапилося

1.2т Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській, 26 к, у ніч на 16 вересня трапилася стрілянина.

Інцидент відбувся біля магазину АТБ, написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, хлопець нібито на когось образився і почав стріляти з травматичного пістолета Форт-17.

У Києві відкрили стрілянину посеред вулиці

У Києві відкрили стрілянину посеред вулиці

Скріншот

На місце приїхали поліцейські й медики. Ніхто не отримав важких травм.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 вересня під час ліквідації пожежі власник будівлі, яка спалахнула, обстріляв рятувальників. Він без попередження зробив п'ять пострілів із револьвера системи Наган, переобладнаного під гумові кулі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
стрілянина
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