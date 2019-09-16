У Києві відкрили стрілянину посеред вулиці: що трапилося

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській, 26 к, у ніч на 16 вересня трапилася стрілянина.

Інцидент відбувся біля магазину АТБ, написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, хлопець нібито на когось образився і почав стріляти з травматичного пістолета Форт-17.

У Києві відкрили стрілянину посеред вулиці Скріншот

На місце приїхали поліцейські й медики. Ніхто не отримав важких травм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 вересня під час ліквідації пожежі власник будівлі, яка спалахнула, обстріляв рятувальників. Він без попередження зробив п'ять пострілів із револьвера системи Наган, переобладнаного під гумові кулі.

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