У Києві зчинили стрілянину посеред вулиці: є постраждалий

У Дніпровському районі Києва невідомі обстріляли чоловіка і зникли з місця події.
Повідомлення про стрілянину на вул. Будівельників надійшло від лікаря, який надавав 23-річному потерпілому допомогу, пояснили у прес-службі Національної поліції у Києві.
"Свідки розповіли, що потерпілий разом із невідомим зайшли до магазину. Потім вони пішли у бік бульвару Верховної Ради, а за кілька хвилин почули звуки, схожі на постріли", — пояснили в поліції.
Стрілянина у Києві
Національна поліція у Києві
Стрілянина у Києві
Національна поліція у Києві
На місці події були знайдені стріляні гільзи, один патрон і одна гумова куля від невстановленої зброї. Стан потерпілого оцінюється як задовільний.
Стрілянина у Києві
Національна поліція у Києві
Розшук тих, хто стріляв, триває. За скоєне їм загрожує позбавлення волі терміном до семи років за хуліганство із застосуванням зброї.
Місце стрілянини
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, у листопаді в Печерському районі Києва чоловік із рушницею зробив кілька пострілів, після чого втік. За даними свідків, він зник на позашляховику із львівськими номерними знаками.
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