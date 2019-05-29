У Києві ветеран АТО підстрелив журналіста: розкрилися шокуючі факти про трагедію

Доброволець "Правого сектора", ветеран АТО Володимир Регеша розповів подробиці вечора, коли сталася стрілянина, в якій постраждав журналіст Володимир Рунець.
Решега у Facebook написав, що все, що відбулося того вечора, це "був банальний відчай людини, яка втратила сенс життя і їхала в одну сторону".
"Так, я відреагував на підлість. І тільки зараз розумію, що найбільша наша біда в тому, що ми через своє виховання і життєву позицію завжди будемо страждати від різних людей через те, що вважаємо, ніби до нас завжди будуть ставитися так, як ми ставимося до всіх навколо. Ні. Скористаються обов'язково. Я їхав лише сказати особі, до якої немає навіть ненависті (тому що ненависть – це почуття, а які можуть бути почуття до хробака, крім відрази?), що їй вдалося вбити двох люблячих людей. Сказати і, від'їхавши звідти, пустити собі кулю в лоб. Але істота зловила кураж, зрозумівши, що план працює і можна познущатися. Ну і цим довела до краю", – поділився атовець.
Регеша додав, що за скоєне він не виправдовується, і розуміє, що має бути слідство та суд, який визначить ступінь провини й покарання.
"Відверто – я сам себе вже покарав, усвідомлюючи ступінь переживань близьких і рідних, їхні сльози й роки відібраного життя. Розуміючи, що своїм вчинком вивалив величезну пляму на добровольчий рух, чим одразу ж скористалися "доброзичливці"... І зараз я живий через одне єдине повідомлення від коханої людини. Заради неї поїхав здаватися поліції, а не наклав на себе руки. Заради неї витримаю все", – додав він.
Володимир Регеша і Володимир Рунець
Також Регеша попросив вибачення у підстреленого журналіста, який, за його словами, постраждав випадково.
"Це була випадковість. І мені дуже шкода, що так сталося. Я завжди вважав його своїм другом. Але все одно, зі свого боку я хотів сказати йому: якби я знав, що ти захищаєш найдорожче в своєму житті, я б із радістю дозволив тобі відстрелити мені обидві ноги й простягнув після цього руку, а не ліз копатися в брудній білизні чужих смердючих стосунків. Просто і по-чоловічому", – покаявся він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня Володимир Регеша відкрив у кафе стрілянину, після чого зник на автомобілі з військовими номерами. На ветерана АТО зареєстрували кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК – хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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