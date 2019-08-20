У Києві в таксі зґвалтували дівчину: що відомо

У Києві перехожі виявили дівчину, яка лежала без свідомості біля супермаркету. Коли потерпілу привели до тями, вона розповіла, що її зґвалтували у таксі.

Випадок трапився на проспекті Перемоги біля "Фуршету", повідомило OBOZREVATEL джерело. У подальшому дівчина не змогла повідомити обставини події, оскільки нічого не пам'ятала.

"Ймовірно, тому що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння – від неї пахло спиртним", – повідомив інсайдер. Він також додав, що на вигляд їй 30 років.

У Києві зґвалтували дівчину (ілюстрація) NB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали чоловіка, який підвіз дівчину, а потім зґвалтував її.

Зловмисник був на автомобілі з наклейками однієї зі служб таксі. Пізніше його затримали.

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