Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві в таксі зґвалтували дівчину: що відомо

4.2т Читати матеріал російською

У Києві перехожі виявили дівчину, яка лежала без свідомості біля супермаркету. Коли потерпілу привели до тями, вона розповіла, що її зґвалтували у таксі.

Випадок трапився на проспекті Перемоги біля "Фуршету", повідомило OBOZREVATEL джерело. У подальшому дівчина не змогла повідомити обставини події, оскільки нічого не пам'ятала.

"Ймовірно, тому що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння – від неї пахло спиртним", – повідомив інсайдер. Він також додав, що на вигляд їй 30 років.

У Києві зґвалтували дівчину (ілюстрація)

У Києві зґвалтували дівчину (ілюстрація)

NB.ua

Новини
Два удари в обличчя: в Києві сталося звіряче групове зґвалтування

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали чоловіка, який підвіз дівчину, а потім зґвалтував її.

Зловмисник був на автомобілі з наклейками однієї зі служб таксі. Пізніше його затримали.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
зґвалтування кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
5
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...